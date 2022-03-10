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"Окупанти підло стріляють по блокпостам, є жертви" – Кім про ситуацію в Миколаєві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 березня, 09:17
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Захисники Миколаєва розбили частину позицій РФ і висунулися вперед
В Миколаєві тримають оборону.
В Миколаєві тримають оборону. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Це дозволить сьогодні, 10 березня, підвезти продукти до міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.

Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім в відеозверненні.

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Окупанти зазнали втрат

За його словами, ЗСУ "пристойно відпрацювали" вночі, авіація розбомбила колону постачання, яка підходила. Порозбивали частину танків і позицій РФ, що й допомогло висунутись уперед.

"На сьогодні ми частину сіл по одному з напрямків зайняли. Зараз поставляємо продукти, забиватимемо магазини. Також наша тероборона та військові комунікують у віддалених районах для того, щоб щільніше зробити захист та вогонь по ворогові", – розповів Кім.

Війська РФ стріляють по блокпостам

Внаслідок вчорашніх обстрілів є втрати з українського боку, проте докладніших даних Кім не озвучив.

"Ми зміцнюємося, але засранці (військові РФ, – ред.) стріляють по блокпостам. Вчора були в нас, на жаль, втрати. Робимо висновки. Але нічого з цим не можна зробити, вони підло стріляють по житлових кварталах, по блокпостах. Будемо їх зараз відтягувати від міста, по одному боці ми вже їх витягли. Зараз ми трохи їх пожючим", – пообіцяв Кім.

У Миколаєві активно працюють волонтери

Глава ВЦА подякував усім небайдужим, хто допомагає військовим та теробороні. За його словами, захисникам міста найбільше вистачає.

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"По харчуванню, треба сказати, що наших військових годують ресторани. На блокпости ТРО бургери та піцу привозять. Тобто всі наші миколаївські підприємці повністю беруть участь і годують військових. Ми зараз ще перевіримо ще раз, може бути якийсь піст або добробат залишився без уваги, але це ми вирівняємо", – розповів Кім.

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