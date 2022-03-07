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Вже третій! Під Миколаєвом у окупантів віджали ЗРК "Панцир" (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 16:58
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Місцева територіальна оборона йде на рекорд – ворогові техніка вже не знадобиться
ЗРК "Панцир" тепер розвернуть проти окупантів. Колаж "Сьогодні"
ЗРК "Панцир" тепер розвернуть проти окупантів. Колаж "Сьогодні"

Під час битви за міжнародний аеропорт Миколаєва бійці територіальної оборони вибили супротивника та віджали у нього зенітно-ракетний комплекс "Панцир". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Баштанська тероборона ставить рекорди: третій "панцирник" (ЗРК "Панцир". – Ред.) за 10 днів. Красені!" – сказав він.

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Також Кім розповів, що у миколаївському аеропорту був танковий бій.

"Зараз відступають. Пішли ховатися по будинках у районі Баловного, близько 20 людей. Будете бачити – дзвоніть на 102. Можете їм говорити, щоб здавалися, здавали зброю. Командування їх уже залишило", – сказав чиновник.

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Протистояння російського вторгнення

За даними Генштабу, Росія зараз атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулася територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів і техніки.

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