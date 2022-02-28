В Николаевской области диверсанты сложили оружие и сдались местным (видео)

Диверсанты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Так, диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Их колонна была полностью разгромлена украинской армией.

Россияне сообщили, что являются военнослужащими 33-го полка из Волгоградской области. Парням от 18 до 29 лет.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанные лица тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", – отметили правоохранители.

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