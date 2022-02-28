У Миколаївській області диверсанти склали зброю та здалися місцевим (відео)

Диверсанти. Фото: колаж "Сьогодні"

На Миколаївщині четверо членів диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників здалися місцевим жителям.

Про це повідомили у Нацполіції.

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Так, диверсанти зазнали поразки у бою на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Їхня колона була повністю розгромлена українською армією.

Росіяни повідомили, що є військовослужбовцями 33-го полку з Волгоградської області. Хлопці віком від 18 до 29 років.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатися. У диверсантів вилучили документи, зараз вказані особи ретельно перевіряють, з'ясовуються всі обставини", – зазначили правоохоронці.

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Ситуація в Україні 28 лютого