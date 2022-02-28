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У Миколаївській області диверсанти склали зброю та здалися місцевим (відео)

Марія Дмитренко
28 лютого, 09:53
Росіяни зазнали поразки в бою на адміністративному кордоні

Диверсанти. Фото: колаж "Сьогодні"

На Миколаївщині четверо членів диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників здалися місцевим жителям.

Про це повідомили у Нацполіції.

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Так, диверсанти зазнали поразки у бою на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Їхня колона була повністю розгромлена українською армією.

Росіяни повідомили, що є військовослужбовцями 33-го полку з Волгоградської області. Хлопці віком від 18 до 29 років.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатися. У диверсантів вилучили документи, зараз вказані особи ретельно перевіряють, з'ясовуються всі обставини", – зазначили правоохоронці.

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Ситуація в Україні 28 лютого

  • П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

  • У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

  • Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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