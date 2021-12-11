В обнимку с Зеленским: в Сети появились фото скандалиста Гогилашвили с президентом

В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили. Коллаж "Сегодня"
В социальных сетях появились фотографии главы государства Владимира Зеленского и замглавы МВД Александра Гогилашвили, который попал в скандал из-за ссоры на блокпосту в Краматорске.
Зеленский и Гогилашвили
Как мы ранее писали, Александр Гогилашвили еще задолго до назначения был знаком с президентом Владимиром Зеленским. Из-за этого в Сети писали об очередном "кумовстве" во власти.
Замглавы МВД ответил и на это обвинение. Он заявил, что не работал в "Квартале 95", а познакомился с Зеленским еще когда работал в МАА. Тогда они якобы пытались привлечь к проблеме наркопреступности известных людей, одним из таких приглашенных был Зеленский.
Награда от президента
В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили "За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с преступностью, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".
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