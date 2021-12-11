"Разборки 90-х". Реакция соцсетей на скандал замглавы МВД с полицейскими

11 декабря в Сети появилось видео, как Александра Гогилашвили не пропустили через блокпост правоохранители

Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" / Фото: Коллаж: Сегодня

Между заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили и полицейскими на блокпосту в Краматорске произошел конфликт. Пользователи соцсетей сегодня бурно обсуждают инцидент.

Сайт "Сегодня" подготовил подборку реакций украинского сообщества на скандал.

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Что пишут в Сети

Европейская Солидарность требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Гогилашвили.

"Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео. Требуем от министра ВД Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя! И публичных извинений перед полицейскими за действия своего подчиненного близкого знакомого Зеленского. Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками, кстати, а сам ведет себя как гопник", – написала депутат Ирина Геращенко.

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Писатель Дмитрий "Калинчук" Вовнянко написал, что для Гогилашвили этот инцидент ничем не закончится.

"Потому что мальчик на побегушках у Татарова Монастырский ничего с Гогилашвили поделать не сможет. Во-первых, Александр Гогилашвили правильно женат. Его жена Мария Левченко – помощница президента Зеленского", – написал писатель.

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Депутат от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе также поделилась своими впечатлениями от конфликта.

"Хамство, превосходство, кумовство – вот вся новизна Зеленского и тех, кого он с собой привел. Есть четкое требование к власти – немедленного увольнения такого хлама из высоких кабинетов!" – написала депутат.

"Отправил депутатское обращение в Монастырский. Считаю, что его зам должен быть наказан за свое ненадлежащее поведение, а лучше всего – уволен. А ребята полицейские – награждены за действительно правильное и успешное исполнение своих обязанностей", – написал депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда.

Журналистка Зоя Казанжи написала на своей странице, что наезды Гогилашвили на добросовестно выполнявшего свою работу патрульного полицейского напомнили разборки 90-х.

"Наезды Гогилашвили на добросовестно выполнявшего свою работу патрульного полицейского напомнили разборки 90-х. Гогилашвили был борзым и вдохновенным", – написала Казанжи.

"Это Ваш заместитель в понедельник будет уволен? Надеюсь с позором?" – пишет харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

"Бойтесь желаний своих. Господин Александр Гогилашвили переживал, что его в лицо не знают. Теперь пол страны будет узнавать", – отметил адвокат Максим Костецкий.

"Денис Монастырский, увольняйте этого Гогилашвили по статье. Что там проверять", – написал журналист Сергей Иванов.

"Что видео с замминистра МВД Гогилашвили было обнародовано, свидетельствует об очень неприятной для этой власти штуке. Поведение всевозможных устроенных на "блатные" должности мужчин-жен-любовников прислуги из "Квартала-95" и других их друзей с рашкостановскими замашками уже задолбало кучу народа", – написала журналистка Ольга Лень.

"Так вот сегодня у министра МВД Монастырского есть прекрасная возможность продемонстрировать, что руководство МВД не только на словах заботится о судьбе рядовых сотрудников. Он мог бы публично поблагодарить полицейских (еще и премию даты), которые на блокпосту ООС соблюдали закон и должностные инструкции", – написала журналистка Кристина Бердинских.

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