В Одессе пятиэтажка обрушилась прямо на строителей – один умер в "скорой" (видео)

Трагедия произошла во время демонтажных работ. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 28 января в Одессе рухнула стена пятиэтажного дома в Хуторском переулке. Во время обвала пострадали три человека.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Как произошел обвал
В доме с самого утра работали строители – проводились демонтажные работы. Как рассказывают местные жители, что-то пошло не так и стена упала не на улицу, а внутрь дома — прямо на строителей.
Что известно о пострадавших
В результате обрушения трое рабочих получили травмы. Один из них в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
У второго травмами руки. У третьего травма ноги.
Не первый инцидент с этим домом
В апреле прошлого года в этом доме был взрыв газа и пожар. Тогда дом и пошел трещинами.
Взрыв газа в Хуторском переулке, 6/3, произошел в апреле 2021 года в квартире на втором этаже. Он повредил часть опорной стены, перекрытие второго этажа и межэтажную лестницу.
Владелец квартиры, где произошел взрыв и пожар, скончался в больнице. Также еще трое местных жителей получили разные травмы. Всего было эвакуировано 15 человек.
В декабре стало известно, что дом начали восстанавливать – там начались строительные работы.
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