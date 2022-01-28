В Одесі п'ятиповерхівка обрушилася прямо на будівельників – один помер у "швидкій" (відео)

Трагедія сталась під час демонтажних робіт. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 28 січня в Одесі звалилася стіна п'ятиповерхового будинку у Хуторському провулку. Під час обвалу постраждали троє людей.

Про це повідомляє кореспондент "Сегодня".

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Як стався обвал

У будинку з самого ранку працювали будівельники – проводились демонтажні роботи. Як розповідають місцеві жителі, щось пішло не так, і стіна впала не на вулицю, а всередину будинку прямо на будівельників.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок обвалення троє робітників отримали травми. Один із них у тяжкому стані, за його життя борються лікарі.

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У другого травмовані руки. У третього травма ноги.

Не перший інцидент із цим будинком

У квітні минулого року у цьому будинку був вибух газу та пожежа. Тоді будинок і пішов тріщинами.

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Вибух газу у Хуторському провулку, 6/3, стався у квітні 2021 року у квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни, перекриття другого поверху та міжповерхові сходи.

Власник квартири, де стався вибух та пожежа, помер у лікарні. Також ще троє місцевих жителів отримали різні травми. Усього було евакуйовано 15 людей.

У грудні стало відомо, що будинок розпочали відновлювати – там розпочалися будівельні роботи.

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