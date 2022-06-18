В Одессе собираются разрешить курортный сезон: заявление Монастырского

Ежедневно специалисты собирают сотни взрывоопасных предметов / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на продолжение военных действий в Украине и постоянные сообщения о подрыве боеприпасов украинцы все равно идут на пляжи Одессы и лезут в море. Поэтому в Министерстве внутренних дел согласились подумать над тем, чтобы определить безопасные места для пляжного сезона хотя бы в Одесской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время общенационального телемарафона на телеканале "Украина 24".

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"Местные власти сейчас ищут совместно с ГСЧС участки, где можно будет безопасно купаться в море", – отметил глава МВД Монастырский.

В целом, по словам министра, посещение мест отдыха рядом с морем сейчас несет угрозу для обычных людей. В частности, на пляжах, а также в водоемах могут находиться разные взрывоопасные предметы. На днях в курортном селе Грибовка мужчина пренебрег запретом отдыхать у моря и подорвался на мине.

По словам Монастырского, спасатели проведут проверку пляжей на наличие мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.

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Опасность

18 июня утром стало известно, что возле одесских берегов наши воины уничтожили мину, которую несло на берег.

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