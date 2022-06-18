В Одесі збираються дозволити курортний сезон: заява Монастирського

Щодня фахівці збирають сотні вибухонебезпечних предметів / Колаж "Сьогодні"
Незважаючи на продовження військових дій в Україні та постійні повідомлення про підрив боєприпасів українці все одно йдуть на пляжі Одеси та лізуть у море. Тож у Міністерстві внутрішніх справ погодилися подумати над тим, щоби визначити безпечні місця для пляжного сезону хоча б на Одещині.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" .
Заява
"Місцева влада зараз шукає спільно з ДСНС ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі ", – наголосив голова МВС Монастирський.
Загалом, за словами міністра, відвідування місць відпочинку поряд із морем зараз несе загрозу для звичайних людей. Зокрема, на пляжах, а також у водоймах можуть бути різні вибухонебезпечні предмети. Днями, в курортному селі Грибівка чоловік знехтував забороною відпочивати біля моря та підірвався на міні.
За словами Монастирського, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.
Небезпека
18 червня вранці стало відомо, що біля одеських берегів наші воїни знищили міну, яку несло на берег.
Обстановка
- Як передає телеграм-канал "Україна 24", загалом, за словами Монастирського, в Україні зараз заміновано приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів територій, включаючи окуповані.
- 28 квітня на Київщині від російської міни загинув працівник ремонтної бригади ДТЕК. Ще два інженера опинилися у лікарні.
- У Харківській області 16 квітня під час розмінування території загинули троє піротехніків, ще четверо отримали тяжкі поранення.
- 31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну. На щастя, ніхто не постраждав, бо в цей момент на березі не було людей.