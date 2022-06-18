В Одесі збираються дозволити курортний сезон: заява Монастирського

Щодня фахівці збирають сотні вибухонебезпечних предметів / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на продовження військових дій в Україні та постійні повідомлення про підрив боєприпасів українці все одно йдуть на пляжі Одеси та лізуть у море. Тож у Міністерстві внутрішніх справ погодилися подумати над тим, щоби визначити безпечні місця для пляжного сезону хоча б на Одещині.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" .

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Заява

"Місцева влада зараз шукає спільно з ДСНС ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі ", – наголосив голова МВС Монастирський.

Загалом, за словами міністра, відвідування місць відпочинку поряд із морем зараз несе загрозу для звичайних людей. Зокрема, на пляжах, а також у водоймах можуть бути різні вибухонебезпечні предмети. Днями, в курортному селі Грибівка чоловік знехтував забороною відпочивати біля моря та підірвався на міні.

За словами Монастирського, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

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Небезпека

18 червня вранці стало відомо, що біля одеських берегів наші воїни знищили міну, яку несло на берег.

Обстановка