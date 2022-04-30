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Міну встановили російські окупанти: у Київській області загинув енергетик, який ремонтував мережу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 15:15
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Ремонтна бригада енергетиків підірвалася на міні, коли виконувала роботи з відновлення електропостачання
Ще двоє працівників перебувають у лікарні
Ще двоє працівників перебувають у лікарні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

28 квітня від російської міни загинув працівник ремонтної бригади ДТЕК. Ще двоє інженерів опинилися в лікарні.

Як повідомили у пресслужбі компанії, трагедія сталася в Київській області – енергетики їхали ґрунтовою дорогою та підірвалася на закладеному окупантами вибуховому пристрої.

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"Компанія висловлює глибокі співчуття родині загиблого провідного інженера та постраждалих фахівців аварійної бригади, які з першого дня війни працюють на енергетичному фронті, щоб повертати світло на звільнених від окупації територіях", – наголосили в ДТЕК.

Родинам постраждалих і загиблого надають необхідну підтримку та матеріальну допомогу. Компанія сприяє тому, щоб енергетики отримали належне лікування.

Подробиці трагедії

Відомо, що аварійна бригада рухалась до районного підрозділу після виконання робіт у Макарівському районі. Автомобіль підірвався на закладеному вибуховому тротиловому пристрої на глибині 60 сантиметрів від землі з виведеним спусковим механізмом.

За висновками експертів, такі механізми не мають металу, тому їх саперам виявити складніше. На зворотному шляху бригадний автомобіль зачепив цей механізм і стався вибух.

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Компанія працює відповідно до спеціальної дозвільної процедури на виконання робіт для того, аби електромонтери могли безпечно працювати. Маршрут попередньо перевіряли на наявність мін працівники ДСНС та видали дозвіл на ведення робіт.

Героїчна робота в умовах війни

Бригадний автомобіль рухався зранку на місце робіт та після завершення по одній й тій самій погодженій трасі, не змінюючи маршруту. Аби уникнути подібних випадків, спеціальна комісія детально обстежить територію та встановить обставини інциденту.

"Ми намагаємося робити все можливе, щоб максимально убезпечити наших працівників. Аварійні бригади виїжджають на місце роботи виключно після саперів, які ретельно проводять розмінування територій та надають дозвіл. На превеликий жаль, подібні трагедії все одно трапляються", – запевнив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, компанія надасть усю необхідну допомогу для лікування постраждалих енергетиків та допоможе сім'ї загиблого. Він також подякував енергетикам, які героїчно виконують свою роботу у воєнний час та забезпечують тисячі людей електроенергією.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що за минулу добу працівники ДТЕК повернули світло 18 тисяч родинам. Дізнайтеся також, як ЄС і США можуть допомогти економіці України.

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