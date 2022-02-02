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Юлий Цезарь! На дорогах Одессы заметили "многозадачного" таксиста (видео)

Владимир Козырь
2 февраля, 01:28
Мужчина следит за заказами на нескольких устройствах одновременно

В Одессе таксист управляет автомобилем и одновременно смотрит в несколько мобильных устройств. Таким образом, мужчина следит за заказами.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Подробности

Мужчина передвигается по городу и успевает отслеживать несколько заказов. Для этого в автомобиле разместил шесть гаджетов. Видеодоказательства опасного поведения водителя выложили в сеть его же пассажиры.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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