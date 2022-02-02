Юлий Цезарь! На дорогах Одессы заметили "многозадачного" таксиста (видео)

В Одессе таксист управляет автомобилем и одновременно смотрит в несколько мобильных устройств. Таким образом, мужчина следит за заказами.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Мужчина передвигается по городу и успевает отслеживать несколько заказов. Для этого в автомобиле разместил шесть гаджетов. Видеодоказательства опасного поведения водителя выложили в сеть его же пассажиры.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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