Юлий Цезарь! На дорогах Одессы заметили "многозадачного" таксиста (видео)

В Одессе таксист управляет автомобилем и одновременно смотрит в несколько мобильных устройств. Таким образом, мужчина следит за заказами.
Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".
Подробности
Мужчина передвигается по городу и успевает отслеживать несколько заказов. Для этого в автомобиле разместил шесть гаджетов. Видеодоказательства опасного поведения водителя выложили в сеть его же пассажиры.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Читайте также
- В Киеве таксист напоил пассажирку кофе с психотропами.
- В Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира.