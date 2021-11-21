В Одесской области запустили современный пригородный дизель-поезд – график и маршрут (фото)

В Украине запустили современный дизель-поезд. / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс" Измаил – Одесса. По маршруту будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Новый маршрут открыли 20 ноября. Запуск современного дизель-поезда называют "стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине".
График
Поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11.
Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.
Современный дизель-поезд будет курсировать каждый день. Фото: УЗ
О поезде
На маршруте Одесса – Измаил будет использоваться дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3.
- Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч.
- В составе поезда 3 вагона – 170 мест.
- Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.
- Поезд будет курсировать ежедневно.
- Стоимость билета составит 189 грн.
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