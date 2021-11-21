В Одеській області запустили сучасний приміський дизель-поїзд – графік і маршрут (фото)

В Україні запустили сучасний дизель-потяг. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес" Ізмаїл – Одеса. На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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Новий маршрут запустили 20 листопада. Запуск сучасного дизель-поїзда називають "стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні".

Графік

Поїзд №7002/7001 Одеса – Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11.

Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

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Сучасний дизель-поїзд курсуватиме щодня. Фото: УЗ

Про поїзд

На маршруті Одеса – Ізмаїл використовуватиметься дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3.

Максимальна швидкість цього поїзда – 140 км/год.

У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.

Поїзд буде курсувати щоденно.

Вартість квитка становитиме 189 грн.

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