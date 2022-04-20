В оккупированном Херсоне расстреляли известного блогера (фото)

Труп Валерия Кулешова обнаружили в авто / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне убит известный местный активист и блогер Валерий Кулешов. Утром 20 апреля авто, в котором находился блоггер, расстреляли неизвестные.
Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
По его информации, в Херсоне в среду на улице Кулиша был обнаружен автомобиль "Мазда" серого цвета, в котором находился мертвый 38-летний Валерий Кулешов.
"При осмотре умершего на теле обнаружены телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений, а именно головы, туловища и верхних конечностей", – рассказал Хлань.
Как сообщает херсонское издание "Мост", Валерий Кулешов до 2015 года работал в милиции. Имел статус участника АТО. С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях.
Издание отмечает, что Кулешов некоторое время активно сотрудничал с Кириллом Стремоусовым, ныне известным помощником российских оккупантов в Херсоне.
"До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно работали в паре. Устраивая политические провокации. С 2019 года показательно дистанцировались… Но связи поддерживали. Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту", – говорится в публикации.
Издание сообщает, что с начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.
"После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали... Есть предположение, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения", – пишет "Мост".
В Херсоне убили помощника коллаборанта
В марте в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова, сообщил журналист Денис Казанский.
"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно – судьба коллаборациониста всегда незавидна", — рассказал Казанский.