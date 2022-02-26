В плену в военных ВСУ находится 300 оккупантов – Арестович

Некоторые русские солдаты в плену у наших военных / Фото: Коллаж: Сегодня

В плену в украинских военных сейчас находится 300 русских солдат-срочников.

Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Укринформ.

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"Несчастных парней-срочников мы набрали более трехсот человек уже", – сказал Арестович.

Арестович напомнил, что Минобороны создало "горячую линию" для родственников оккупантов.

"Это наш жест доброй воли по отношению к российским мамам, детей которых безумный путинский режим убивает пачками в Украине" , – отметил Арестович.

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По его словам, российские военнослужащие начали массово сдаваться в плен. Сдаются даже старшие офицеры.

"Горячая линия" для родственников военных РФ

В Министерстве обороны Украины открылась горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен или убиты. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Линия будет называться "Вернись живым из Украины!"

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На этой горячей линии родственники российских военнослужащих смогут узнать, живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

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