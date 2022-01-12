В поездах "Укрзализныци" появились кофейные автоматы

Дешевле всего стоит чай — 10 гривен/Коллаж: "Сегодня"

В поездах"Укрзализныци" появились кофейные машины с ассортиментом напитков. Пассажиры могут приобрести кофе, капучино, горячий шоколад или чай.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В поездах "Укрзализныци" заметили кофейные аппараты с разными напитками. Пассажир может насладиться, в частности, кофе, капучино, горячим шоколадом или чаем. Для этого необходимо внести в автомат деньги, выбрать необходимый напиток и подождать, пока он приготовится. Цена за порцию кофе, капучино или шоколада — 20 гривен. Стоимость чая — 10 гривен.

Один из автоматов был замечен в поезде №38, сообщением "Киев — Запорожье".

Автомат предлагает 8 напитков/Фото: "Сегодня"

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Перед тем как воспользоваться автоматом, людям предлагают ознакомиться с инструкцией/Фото: "Сегодня"

Бесплатная услуга стала платной

"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов. Теперь эта услуга стоит 12 грн.

Стоимость формируется на основе двух показателей:

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10 грн стоит сама распечатка;

2 грн – НДС.

Обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив соответствующую сумму.

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