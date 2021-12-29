"Укрзализныця" запустила новый современный поезд на Донбасс – график и маршрут

График поезда подстроен под другие железнодорожные маршруты, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на нужный им рейс

Электропоезд будет курсировать между Харьковом и Бахмутом. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запустила модернизированный пригородный поезд на новом маршруте. Он будет курсировать между Харьковом и Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Маршрут и график

Электропоезд соединит Донецкую и Харьковскую области. Он будет делать остановки на станциях Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.

Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.

Из Харькова он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.





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Новый электропоезд на Донбасс. Фото: УЗ

Модернизированный поезд

Всего в составе электропоезда 8 вагонов. В них установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтированы современные освещения, системы звукового и визуального оповещения пассажиров.

Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для велосипедов. Все работы по модернизации электропоезда были выполнены на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

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Удобные пересадки

Так, в направления Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

№ 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04;

№724 (Интерсити+) Киев – Харьков, прибытие в 18:11;

№6025 Казачья Лопань – Харьков, прибытие в 18:30;

№ 6554 Купянск-Узл – Харьков, прибытие в 18:36.

В направлениях Лозовой, Славянское, Купянское, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04.

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