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"Укрзализныця" запустила новый современный поезд на Донбасс – график и маршрут

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 13:37
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График поезда подстроен под другие железнодорожные маршруты, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на нужный им рейс
Электропоезд будет курсировать между Харьковом и Бахмутом.
Электропоезд будет курсировать между Харьковом и Бахмутом. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запустила модернизированный пригородный поезд на новом маршруте. Он будет курсировать между Харьковом и Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Маршрут и график

Электропоезд соединит Донецкую и Харьковскую области. Он будет делать остановки на станциях Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.

  • Из Бахмута поезд №7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.
  • Из Харькова он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.


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Новый электропоезд на Донбасс. Фото: УЗ

Модернизированный поезд

Всего в составе электропоезда 8 вагонов. В них установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтированы современные освещения, системы звукового и визуального оповещения пассажиров.

Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для велосипедов. Все работы по модернизации электропоезда были выполнены на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

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Удобные пересадки

Так, в направления Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

  • № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04;
  • №724 (Интерсити+) Киев – Харьков, прибытие в 18:11;
  • №6025 Казачья Лопань – Харьков, прибытие в 18:30;
  • № 6554 Купянск-Узл – Харьков, прибытие в 18:36.

В направлениях Лозовой, Славянское, Купянское, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба – Сумы – Харьков, прибытие в 17:04.

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