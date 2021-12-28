Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда: маршруты

Поезда задерживаются из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках

Некоторые поезда прибудут позже / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" предупредила, что из-за погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсируют с задержкой.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

На 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

"Просим прощения у пассажировза вынужденную задержку и просим следить за новостями на официальных каналах связи" , – говорится в сообщении.

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Экспресс на линию фронта

Поезд будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47. С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04. С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправляется в 09:05 и прибывает на станцию Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

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