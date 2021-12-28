Через негоду в Україні затримуються потяги: маршрути

"Укрзалізниця" попередила, що через погодні умови деякі пасажирські та приміські поїзди курсують із затримкою.
Про це повідомила прес-служба підприємства.
Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.
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На 47 хвилин затримується потяг №12 Київ — Новоолексіївка та більш ніж на 2 години — потяг №81 Харків — Новоолексіївка.
"Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку", – йдеться у повідомленні.
Експрес на лінію фронту
Поїзд курсуватиме за маршрутом Харків – Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків.
- З 19 грудня регіональний поїзд №887 Харків – Попасна вирушатиме з Харкова щоденно, крім середи, о 17:33 і прибуватиме до Попасної о 22:53. Зворотно з 20 грудня з Попасної поїзд №888 відправлятиметься щоденно, крім четверга, о 03:48 і прибуватиме до Харкова о 08:47.
- З 20 грудня регіональний поїзд №885 Харків – Ворожба вирушатиме з Харкова о 09:05 і прибуватиме до Ворожби о 12:45. Зворотно з Ворожби поїзд № 886 вирушатиме о 13:10 і прибуватиме до Харкова о 17:04.
- З 21 грудня регіональний поїзд №885/886 Харків – Ворожба – Харків курсуватиме щоденно, крім середи. Зі станції Харків-Пасажирський він вирушатиме о 09:05 та прибуватиме на станцію Ворожба о 12:30. Зворотно з Ворожби відправлятиметься о 13:19 і прибуватиме до Харкова о 17:04.
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