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"Укрзалізниця" запустила новий сучасний поїзд на Донбас – графік та маршрут

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 13:37
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Графік поїзда підлаштований під інші залізничні маршрути, щоб пасажири могли зручно пересісти на потрібний їм рейс
Електропоїзд курсуватиме між Харковом та Бахмутом.
Електропоїзд курсуватиме між Харковом та Бахмутом. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський поїзд на новому маршруті. Він курсуватиме між Харковом та Бахмутом.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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Маршрут та графік

Електропоїзд з’єднає Донецьку та Харківську області. Він робитиме зупинки на станціях Сіль, Сіверськ, Ямпіль , Лиман, Святогірськ Ізюм, Основа та інших.

  • З Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28.
  • З Харкова він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.


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Новий еклектропоїзд на Донбас. Фото: УЗ

Модернізований поїзд

Всього у складі електропоїзда 8 вагонів. У них встановлено крісла з покращеними ергономічними властивостями, змонтовано сучасне освітлення, системи звукового та візуального оповіщення пасажирів.

Також поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для велосипедів. Усі роботи з модернізації електропоїзда було виконано на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".

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Зручні пересадки

Так, у напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:

  • № 886 Ворожба – Суми – Харків, прибуття о 17:04;
  • № 724 (Інтерсіті+) Київ – Харків, прибуття о 18:11;
  • № 6025 Козача Лопань – Харків, прибуття о 18:30;
  • № 6554 Куп'янськ-Вузл – Харків, прибуття о 18:36.

У напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзд а № 886 Ворожба – Суми – Харків, прибуття о 17:04.

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