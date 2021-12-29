"Укрзалізниця" запустила новий сучасний поїзд на Донбас – графік та маршрут

"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський поїзд на новому маршруті. Він курсуватиме між Харковом та Бахмутом.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Маршрут та графік
Електропоїзд з’єднає Донецьку та Харківську області. Він робитиме зупинки на станціях Сіль, Сіверськ, Ямпіль , Лиман, Святогірськ Ізюм, Основа та інших.
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- З Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28.
- З Харкова він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.
Новий еклектропоїзд на Донбас. Фото: УЗ
Модернізований поїзд
Всього у складі електропоїзда 8 вагонів. У них встановлено крісла з покращеними ергономічними властивостями, змонтовано сучасне освітлення, системи звукового та візуального оповіщення пасажирів.
Також поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для велосипедів. Усі роботи з модернізації електропоїзда було виконано на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".
Зручні пересадки
Так, у напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:
- № 886 Ворожба – Суми – Харків, прибуття о 17:04;
- № 724 (Інтерсіті+) Київ – Харків, прибуття о 18:11;
- № 6025 Козача Лопань – Харків, прибуття о 18:30;
- № 6554 Куп'янськ-Вузл – Харків, прибуття о 18:36.
У напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзд а № 886 Ворожба – Суми – Харків, прибуття о 17:04.
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