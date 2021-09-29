В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали женщину, а в ЕС требуют отменить безвиз для Украины – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В Украине скоро вырастут цены на газ, в Кабмине готовы к отопительному сезону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости вторника, 29 сентября.

В ЕС требуют отменить безвиз для Украины

Несколько стран – членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

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Об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.

Документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

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Как пишет СМИ, такое решение принято из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Под Харьковом утонул ребенок

В Харьковской области женщина оставила четырехлетнего мальчика у реки Северский Донец. Ребенок утонул, а его матери сообщили о подозрении. Теперь она может лишиться свободы на 5 лет.

32-летняя женщина была на пляже вместе со своим четырехлетним сыном. Мать оставила его на некоторое время возле реки без присмотра. Согласно заключению эксперта, смерть мальчика наступила из-за утопления в воде.

Что ждет Украину в этот отопительный сезон

В Украине к запуску тепла готовы уже более 90% предприятий и сетей. Как заверил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, цены на газ в Украине для населения расти не будут.

"Мы видим, что происходит сейчас в мире, но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, они должны быть на уровне, как были в предыдущем (отопительном сезоне. – Ред.)", – сообщил Чернышов.

В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали женщину

В поезде "Укрзализныци" в ночь на 29 сентября неадекватный мужчина пытался изнасиловать свою соседку по купе в СВ-вагоне, девушке чудом удалось избежать насилия.

"Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка", – рассказала Кушнир.

В Украине с 1 октября вырастут цены на газ

В Украине с 1 октября изменятся тарифы на газ. Цена газа при оформлении тарифа "Комфортный сезон" составит 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки).

Цена зафиксирована на весь отопительный сезон и потребитель может платить за услугу равными частями ежемесячно.

Самые низкие цены предложили: "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн за кубометр, а также "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр.

В Украине повысят размер минимальной пенсии

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о повышении размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не может быть меньше 3 тыс. грн", – сказала Лазебная.

По ее словам, в данный момент в Украине проводится комплексная пенсионная реформа. Например, с помощью законопроекта о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц власти намерены восстановить справедливость в солидарной системе. Также в планах внедрить обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления.