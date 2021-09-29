У потязі "Укрзалізниці" мало не зґвалтували жінку, а в ЄС вимагають скасувати безвіз для України – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

В Україні скоро зростуть ціни на газ, в Кабміні готові до опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини вівторка, 29 вересня.

В ЄС вимагають скасувати безвіз для України

Кілька країн – членів Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

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Про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

Документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.

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Як пише ЗМІ, таке рішення прийнято через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

Під Харковом потонула дитина

На Харківщині жінка залишила чотирирічного хлопчика біля річки Сіверський Донець. Дитина втопилася, а його матері повідомили про підозру. Тепер вона може позбутися волі на 5 років.

32-річна жінка була на пляжі разом зі своїм чотирирічним сином. Мати залишила його на деякий час біля річки без нагляду. Згідно з висновком експерта, смерть хлопчика настала через утоплення у воді.

Що чекає Україну цього опалювального сезону

В Україні до запуску тепла готові вже більше 90% підприємств і мереж. Як запевнив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, ціни на газ в Україні для населення не зростатимуть.

"Ми бачимо, що відбувається зараз у світі, але хочу запевнити, що тарифи для населення не повинні підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, вони повинні бути на рівні, як були в попередньому (опалювальному сезоні. – Ред.)", – повідомив Чернишов.

У потязі "Укрзалізниці" мало не зґвалтували жінку

У потязі "Укрзалізниці" в ніч на 29 вересня неадекватний чоловік намагався зґвалтувати свою сусідку по купе в СВ-вагоні, дівчині дивом вдалося уникнути насильства.

"Спочатку чувак втирав якусь дичину, показував дружину і дитину, тоді взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка", – розповіла Кушнір.

В Україні з 1 жовтня зростуть ціни на газ

В Україні з 1 жовтня зміняться тарифи на газ. Ціна газу при оформленні тарифу "Комфортний сезон" становитиме 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Ціна зафіксована на весь опалювальний сезон і споживач може платити за послугу рівними частинами щомісяця.

Найнижчі ціни запропонували: "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Евод Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн за кубометр, а також "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр.

В Україні підвищать розмір мінімальної пенсії

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років 2022 року.

"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути менше 3 тис. грн", – сказала Лазебна.

За її словами, зараз в Україні проводиться комплексна пенсійна реформа. Наприклад, за допомогою законопроєкту про систему державних гарантій непрацездатних осіб влада має намір відновити справедливість у солідарній системі. Також в планах запровадити обов'язкову накопичувальну систему і розвивати добровільні пенсійні накопичення.