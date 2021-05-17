В поезде "Рахов – Одесса" образовалась река из вонючей жидкости: что произошло (видео)

Вода вытекает в вагон поезда
В вагоне поезда "Укрзализныци" во время движения образовалась целая река. Жидкость неприятного запаха разлилась по всему вагону.
Об этом сообщает "Одесса Info".
Отмечается, что инцидент случился в плацкарте поезда "Рахов – Одесса". Из-за резкого торможения состава в вагоне прорвало гнилую 30-летнюю трубу, и по полу разлилась вонючая жидкость.
Убирали последствия форс-мажора с помощью веника.
Напомним, ранее мы рассказывали, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка.
Кроме того, недавно в Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье.
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