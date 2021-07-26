В Полтавской области заканчивают строительство крупнейшего бетонного автобана

Путепровод представляет из себя монолитную железобетонную конструкцию, на строительство которой было использовано около 1000 квадратных метров бетона

На строительстве новой трассы национального значения Н-31 Днепр – Решетиловка, являющейся одним из главных объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", подходят к концу работы по сооружению путепровода тоннельного типа.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

Путепровод будет крупнейшим в регионе. Высота сооружения составляет 5,5 метров, ширина – 9 метров. Он расположен на км 154 + 565 трассы и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей.

Путепровод представляет из себя монолитную железобетонную конструкцию, на строительство которой было использовано около 1000 квадратных метров бетона. Для доставки такого объема бетона на строительную площадку потребовалось около 100 бетоносмесителей. Также для конструкции было использовано более 200 тонн металлической арматуры.

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Общая протяженность трассы Н-31 Днепр – Решетиловка, которая соединит Днепропетровскую и Полтавскую области и сделает сообщение между Днепром и Киевом более быстрым и комфортным, составляет 138,4 км. Дорога строится полностью с нуля, при этом участок в Полтавской области протяженностью 79 км будет полностью бетонным. В Днепропетровской области строится еще 59 км трассы. Полтавский бетонный участок планируют завершить уже ко Дню независимости.

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что всего в 2021 году будет построено и отремонтировано 6500 км дорог как государственного, так и местного значения.

Как сообщали новости "Сегодня", также в Полтавской области строится новый мост через Днепр. Мост в Кременчуге будет иметь общенациональное значение, ведь в радиусе 500 км нет другой переправы в хорошем состоянии.