У Полтавській області закінчують будівництво найбільшого бетонного автобана

Шляхопровід представляє із себе монолітну залізобетонну конструкцію, на будівництво якої було використано близько 1000 квадратних метрів бетону

На будівництві нової траси національного значення Н-31 Дніпро – Решетилівка, що є одним з головних об'єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", добігають кінця роботи зі спорудження шляхопроводу тунельного типу.

Про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА.

Шляхопровід буде найбільшим в регіоні. Висота споруди становить 5,5 метрів, ширина – 9 метрів. Він розташований на км 154 + 565 траси і призначений для перетину дороги великогабаритною сільськогосподарською технікою та автомобілями місцевих жителів.

Шляхопровід є монолітною залізобетонною конструкцією, на будівництво якої було використано близько 1000 квадратних метрів бетону. Для доставки такої кількості бетону на будівельний майданчик було задіяно близько 100 бетонозмішувачів. Також у конструкції було використано понад 200 тонн металевої арматур.

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Загальна протяжність траси Н-31 Дніпро – Решетилівка, яка з'єднає Дніпропетровську та Полтавську області і зробить сполучення між Дніпром і Києвом більш швидким і комфортним, становить 138,4 км. Дорога будується повністю з нуля, при цьому ділянка в Полтавській області протяжністю 79 км буде повністю бетонною. У Дніпропетровській області будуються ще 59 км траси. Полтавську бетонну ділянку планують завершити вже до Дня незалежності.

Заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році буде побудовано та відремонтовано 6500 км доріг як державного, так і місцевого значення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", також у Полтавській області будується новий міст через Дніпро. Міст у Кременчуці матиме загальнонаціональне значення, адже в радіусі 500 км немає іншої переправи в хорошому стані.