В пятницу Украину накроет непогода – синоптик предупредила о граде и ливнях

Синоптик Наталия Диденко рассказала, где завтра будет прохладней всего и какой ожидается погода в ближайшие дни

Пока жара потихоньку отступает, Украину будут заливать дожди. Завтра, 2 июля, осадки ожидаются в большинстве областей, а температура воздухе будет в среднем градусов 25.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины, а при грозах возможны сильные ливни, град и шквалы.

Температура воздуха будет самой низкой в ​​западных областях, 22-27 градусов, а самой высокой – на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами, 27-32 градуса.

В целом по стране синоптик обещает 25-30 градусов.

В Киеве в пятницу кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня около 28 градусов.

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"В ближайшие дни в Украине периодические дожди, грозы, 25-32 градуса. Кто в Карпаты – берите что-то теплее, там 14-17 градусов", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.

А во Львове в среду, второй раз за неделю, прошел сильный ливень, сопровождаемый настоящей бурей. Ветер валил деревья и сносил крыши, а некоторые улицы города превратились в реки.