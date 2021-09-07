В Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями

Украина может обратиться в Совбез ООН из-за ФСБ / Фото: Getty Images

В Верховную Раду внесли проект постановления об обращении к Совбезу ООН по поводу признания Федеральной службы безопасности и Главного разведуправления Генштаба РФ террористическими организациями.

Соответствующий документ № 6001 был зарегистрирован в парламенте во вторник, 7 сентября.

В то же время текст проекта постановления на данное время не обнародован.

Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа" и группы "За будущее".

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Что известно

Проект постановления появился на сайте парламента после того, как ФСБ обвинила украинскую разведку и Меджлис крымскотатарского народа в организации "диверсии" в Крыму.

В рамках этого дела российские силовики 3 сентября арестовали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. А утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Ранее мы сообщали, что замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы. Читайте в чем его обвиняют оккупанты.

Также напомним, в этом году так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлисакрымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году.