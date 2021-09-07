У Раді пропонують визнати ФСБ і ГРУ терористичними організаціями

Україна може звернутися до Радбезу ООН через ФСБ / Фото: Getty Images

У Верховну Раду внесли проєкт постанови про звернення до Радбезу ООН з приводу визнання Федеральної служби безпеки і Головного розвідуправління Генштабу РФ терористичними організаціями.

Відповідний документ № 6001 був зареєстрований в парламенті у вівторок, 7 вересня.

У той же час текст проекту постанови на даний час не оприлюднений.

Ініціаторами виступили нардепи від "Слуги народу" і групи "За майбутнє".

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Що відомо

Проєкт постанови з'явився на сайті парламенту після того, як ФСБ звинуватила українську розвідку і Меджліс кримськотатарського народу в організації "диверсії" у Криму.

У межах цієї справи російські силовики 3 вересня заарештували кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова. А вранці 4 вересня російські силовики прийшли з обшуком до Нарімана Джелялова, після чого його відвезли.

6 вересня підконтрольний окупаційній адміністрації Криму "Київський районний суд" Сімферополя на два місяці заарештував Джелялова. По два місяці арешту дістало ще двоє кримчан – брати Азіз і Асан Ахтемови. Їхні родичі Ексендер і Арсен Ахтемова дістали від 10 до 15 діб адмінарешту.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нові затримання на окупованому півострові пов'язані з початком роботи Кримської платформи.

Раніше ми повідомляли, що заступник голови Меджлісу загрожує до 15 років в'язниці. Читайте в чому його звинувачують окупанти.

Також нагадаємо, в цьому році так званий Верховний суд Криму засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь в мітингу в 2014 році.