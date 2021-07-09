Прощай, тротуар. В Раде снова решили попытаться приструнить любителей электросамокатов

Если закон примут, ездить можно будет только в шлеме и без пассажиров

В Украине хотят ужесточить правила для поездок на электротранспорте, в частности, на самокатах.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно движения самобалансирующих транспортных средств, оборудованных электродвигателями". Этим законопроектом народные избранники наконец-то приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочий электротранспорт к участникам дорожного движения.

Основные нормы законопроекта следующие:

Ездить на электросамокатах, сигвеях и гироскутерах можно только с 16 лет.

Теперь придется ездить только по велодорожкам или краю проезжей части.

Необходимо будет использовать шлем, а в темное время суток – светоотражающие элементы.

Запрещено перевозить пассажиров.

Запрещено перевозить грузы, которые мешают управлению электротранспортом.

Какой будет предусмотрен штраф за нарушение этих норм, пока что неизвестно. Но это уже вторая попытка наших законодателей "выгнать" электросамокаты и гироборды с тротуаров.

В сентябре 2020-го Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3023, который предполагал изменения в правовом статусе основных прав и обязанностей водителей персонального электротранспорта. Кроме прочего, законопроект предполагал введение скоростных ограничений для движения таких транспортных средств по тротуарам.

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Соответствующее решение поддержали 268 нардепов, но воз, как говорится, и ныне там.

Напомним, что 25 июня в Киеве на тротуаре столкнулись велосипедист и водитель самоката. Курьезная авария произошла на Подольском спуске.

Также ранее мы сообщали о другом курьезном нарушении, связанном с электротранспортом – в киевском метрополитене заметили молодого человека, который ехал на самокате.