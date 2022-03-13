В России написали обращение об импичменте Путину

В России требуют отставки Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский общественный и политический деятель, президент фонда "Перспектива" Леонид Гозман обратился к депутатам Федерального Собрания РФ с требованием начать процедуру отстранения от должности президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 13 марта.

По его словам, в России каждый день происходят акции протестов, однако их участников сразу арестовывают. Гозман утверждает, что российский народ не поддерживает действия власти.

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"Я не пойду на сегодняшнюю акцию, потому что у меня уже были суды за такие же вещи: если они поймают меня сегодня – это уже тюрьма. Но сегодня я опубликовал обращение об импичменте президента Путина", – сказал Гозман в эфире национального телемарафона.

В своем обращении к депутатам политический деятель подчеркнул необходимость срочного отстранения Путина от занимаемого им поста главы российского государства.

"Я, Гозман Леонид Яковлевич, требую от депутатов Федерального Собрания РФ немедленно начать по предусмотренным Конституцией РФ процедурам процесс отрешения от должности президента РФ В.В.Путина", – написал Гозман.

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Он также добавил, что понимает, что депутаты не выполнят его требования, хотя "именно в этом состоит их долг".

Гозман также подчеркнул, что в тексте его обращения отсутствуют признаки дискредитации Вооруженных сил РФ, а также выражения неуважения к власти в неприличной форме, что запрещено законом.

"Информирую, кроме того, что за публикацию этого текста я не получал ни вознаграждения, ни обещания вознаграждения в какой-либо форме от зарубежных или российских граждан и организаций", – подытожил Гозман.

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Ранее бывший глава МИД России Андрей Козырев заявил, что президент России Владимир Путин может быть отстранен от власти своим окружением в Кремле.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что, по словам оппозиционера Михаила Ходорковского, для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.