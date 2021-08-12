В России разбился вертолет с туристами и "взрывчатка" в центре Киева – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Крушение вертолета с туристами в России
В России на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника разбился вертолет с 14 туристами и тремя членами экипажа. По неподтвержденным данным, погибло 10 человек, но официально сообщают о девяти спасенных.
Мужчина угрожал взрывчаткой в центре Киева
В Киеве на площади Конституции, в так называемом правительственном квартале, мужчина приставал к прохожим, рассказывая им о том, что имеет при себе взрывчатые вещества. Его задержали полицейские.
Новинки Samsung
Компания Samsung представила несколько своих новых разработок. Среди них складывающиеся смартфоны Z Fold3 и Z Flip3, а также обновленные умные часы.
Лерос проиграл суд брату Ермака
Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса и принял решение об его удовлетворении, обязав нардепа публично опровергнуть выдвинутые им ранее против брата главы Офиса президента обвинения.
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