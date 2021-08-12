У Росії розбився вертоліт з туристами і "вибухівка" в центрі Києва – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Аварія вертольота з туристами у Росії

У Росії на Камчатці у районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 людей, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.

Чоловік погрожував вибухівкою у центрі Києва

У Києві на площі Конституції, у так званому урядовому кварталі, чоловік чіплявся до перехожих, розповідаючи їм про те, що має при собі вибухові речовини. Його затримали поліцейські.

Поліція затримала дивного чоловіка біля Маріїнського палацу / колаж "Сьогодні"

Новинки Samsung

Компанія Samsung представила кілька своїх нових розробок. Серед них складані смартфони Z Fold3 і Z Flip3, а також оновлені розумні годинник.

Складаний смартфон Samsung / Фото: REUTERS

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Лерос програв суд братові Єрмака

Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса і ухвалив рішення про його задоволення, зобов'язавши нардепа публічно спростувати висунуті ним раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.

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