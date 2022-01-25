В случае вторжения РФ. Рассказываем, какие запасы продуктов нужно сделать на месяц

Для своей же безопасности необходимо сделать запас продуктов. Фото: коллаж "Сегодня"
В случае вторжения войск РФ в Украину необходимо запастись продуктами, которых хватит на месяц.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, каким должен быть запас продуктов на месяц.
Запас воды
На месяц одному взрослому человеку понадобится 60 литров воды – это три большых бутылки по 19 литров.
Мясо
В месяц один взрослый человек может съесть примерно 4 кг мяса. Для запаса можно закупить мяса и полуфабрикатов, а после поместить их в холодильник.
Каши
Запасы каш могут храниться очень долго. Поэтому запаситесь несколькими пачками различных каш – рис, овсянка, гречка, манка, перловка, а также макароны.
Также необходимо запастись следующими продуктами:
- Сахар
- Соль
- Специи
- Соусы (кетчуп, майонез, горчица)
- Чай
- Кофе
- Мука
- Консервы
- Сгущенка
- Сухари вместо хлеба
- Пастеризованное молоко
- Орехи и сухофрукты
- Растительное масло
- Сливочное масло
- Картошка, лук, чеснок, морковь, капуста, свекла
Кроме того, на месяц необходимо запастись следующим:
- Туалетная бумага
- Зубная паста
- Мыло и шампуни
- Пакеты для мусора
- Дезодорант
- Порошок для стирки
- Средства для мытья посуды
- Батарейки, фонарик
- Нож
- Лекарственные препараты
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.