У разі вторгнення РФ. Розповідаємо, які запаси продуктів слід зробити на місяць

Для своєї безпеки необхідно зробити запас продуктів. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення військ РФ до України необхідно запастись продуктами, яких вистачить на місяць.

Сайт "Сьогодні" розповість, яким має бути запас продуктів на місяць.

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Запас води

На місяць одній людині знадобиться 60 літрів води – це три великі пляшки по 19 літрів.

М'ясо

За місяць людина може з'їсти приблизно 4 кг м'яса. Для запасу можна закупити м'яса та напівфабрикатів, а потім помістити їх у холодильник.

Каші

Запаси каш можуть зберігатись дуже довго. Тому запасіться кількома пачками різних каш – рис, вівсянка, гречка, манка, перловка, а також макарони.

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Також необхідно запастись наступними продуктами:

Цукор

Сіль

Спеції

Соуси (кетчуп, майонез, гірчиця)

Чай

Кава

Борошно

Консерви

Згущене молоко

Сухарі замість хліба

Пастеризоване молоко

Горіхи та сухофрукти

Рослинна олія

Вершкове масло

Картопля, цибуля, часник, морква, капуста, буряк

Крім того, на місяць необхідно запастись наступним:

Туалетний папір

Зубна паста

Мило та шампуні

Пакети для сміття

Дезодорант

Порошок для прання

Засоби для миття посуду

Батарейки, ліхтарик

Ніж

Лікувальні препарати

Загроза вторгнення РФ до України

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