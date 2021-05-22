В "Слуге народа" не верят в обещание Ляшко вакцинировать 5 млн украинцев?

Сначала нужно вакцинировать тех, кто хочет это сделать, говорит лидер партии

Виктор Ляшко. Скриншот

Новому министру здравоохранения Виктору Ляшко придется приложить титанические усилия, чтобы успеть до конца августа-2021 полностью привить 5 млн украинцев двумя вакцинами.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил 24-му каналу.

"Я думаю, Виктору Ляшко, по объему того, что он пообещал, за какой срок провакцинировать 11 или 10 млн человек – точно ему необходимо героические антикризисные действия устраивать", – заявил "слуга".

По его мнению, новому главе Минздрава нужне несколько дней разбираться с ситуацией по вакцинации и запасам препаратов.

"Но я думаю, что план он представит, мы его обсудим, утвердим, он сам его утвердит как министр. Мы будем действительно это все выполнять, так как вопрос уже не только назрел, он уже перезрел", – отметил Корниенко.

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Он подчеркнул, что сначала нужно вакцинировать тех, кто хочет это сделать. Кроме того, существуют проблема с теми, кто вакцинироваться не хочет, ведь нужно потратить время, чтобы убедить их в обратном.

"Вакцинированные люди показывают, что это не страшно, что нигде не выросли рога. Это хороший пример для того, чтобы антивакцинаторское настроение немного уменьшить в обществе, сейчас точно этого не нужно", – резюмировал глава партии.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что его фракция в Верховной Раде может поставить вопрос об отставке Ляшко с должности министра здравоохранения в случае, если в течение первых 100 дней работы он не продемонстрирует необходимых результатов.

Также напомним, что перед голосованием за нового главу МОЗ Корниенко напомнил: министры несут политическую ответственность, поэтому за свои обещания должны отвечать. А если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.