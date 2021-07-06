В среду над Украиной "схлестнутся" циклон и антициклон: какой будет погода

Дожди потихоньку уходят из Украины и нас снова ждет адская жара – Диденко рассказала, где завтра ждать непогоды

После сегодняшнего штормового предупреждения завтра в Украине дождей станет гораздо меньше – в большинстве областей будет солнечная и очень жаркая погода.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 7 июля, на Ивана Купала, Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона под названием Kornelieke (карта).

Благодаря антициклону на большей территории страны будет сухо. А циклон будет сопротивляться и принесет дожди на юг.

Температура воздуха 26-33 градуса, а вот на юге на несколько градусов будет свежее, 24-28 тепла.

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В Киеве в ночь на Ивана Купала 18-20 градусов. Завтра днем будет солнечно и жарко, 28-30 градусов.

"В дальнейшем антициклон таки додавит своим авторитетом – дожди с Украины вытеснит, жара усилится", – добавила Диденко.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют дожди на юге.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.