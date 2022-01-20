В Сумах мужчина через 7 лет нашел угнанный велосипед (видео)

Мужчина уже не верил, что вернет свой велосипед/Коллаж: "Сегодня"

Вернули велосипед аж через семь лет. Эксклюзивный двухколесный стоимостью с машину украли у жителя Сум. Он прошел через десятки рук и оказался в Харькове. Хозяин уже не надеялся снова на нем проехаться. Как же нашелся велосипед? О приключениях двухколесного узнавала корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик.

Угнанный велосипед

У Дмитрия чуть ли не всю жизнь связана с велосипедами. Работал в веломагазине, там и увлекся спортивными моделями. 10 лет назад из-за границы заказал особый двухколесный.

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"Трудно сделать двойника, так как это сборник по сути эксклюзивный", — говорит велосипедист Дмитрий Зинченко.

К тому времени он стоил около 4 тысяч евро — за столько можно купить подержанную машину. Катался на велосипеде недолго. Украли буквально из-под носа.

"Человек тихо подошел, я когда уже вернулся — он начал ехать. Я за ним пытался пробежаться", — рассказывает Дмитрий.

Но вор уехал. Дмитрий написал заявление в полицию. Вместе с друзьями начал поиски. Но через семь лет — отчаялся, что вернет украденное.

Велосипед нашелся

"В один прекрасный момент, утром это было, часов в 7, я еще спал. Звонит мне товарищ. Говорит: нашли твой велосипед, завтра едем в Харьков", — вспоминает мужчина.

Велосипед Дмитрия нашли знакомые на сайте OLX. В объявлении Игорь, то есть новый владелец, продавал двухколесный всего за 23 тысяч гривен. Дмитрий отправился к нему в сопровождении полиции.

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"Харьковские коллеги с гражданином отправились на встречу с продавцом велосипеда. И здесь еще раз настоящий владелец убедился, что его велосипед", — говорит следователь Сумского районного управления полиции Богдан Шаповал.

Копы попросили продавца показать документы на товар. Их, конечно же, не было. Харьковчанин признался: велосипед ему отдали за долги. Чтобы избежать наказания, согласился на сотрудничество со следствием и вернул велосипед Дмитрию.

"Это был шок. Улыбка появилась, когда мы уже ехали в машине и этот велосипед лежал позади, я мог обернуться на него посмотреть, что вот он уже со мной и едет в Сумы", — рассказывает велосипедист.

Сейчас полиция установила по меньшей мере десять человек, через чьи руки за семь лет прошел велосипед. Всех проверяют. А Дмитрий ездит на своем двухколесном.

Преступность в Украине

Как пишет Wikipedia, уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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