У Сумах чоловік через 7 років знайшов викрадений велосипед (відео)

Чоловік вже не вірив, що поверне свій велосипед/Колаж: "Сьогодні"

Повернули велосипед аж через сім років. Ексклюзивний двоколісний вартістю з автівку вкрали у мешканця Сум. Він пройшов через десятки рук й опинився аж у Харкові. Господар вже й не сподівався знову на ньому проїхатися. Як же велосипед знайшовся? Про карколомні пригоди двоколісного дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

Викрадений велосипед

У Дмитра чи не все життя пов’язане із велосипедами. Працював у веломагазині, там і захопився спортивними моделями. 10 років тому з-за кордону замовив особливий двоколісний.

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"Тяжко зробити двійника, тому що це збірку по суті ексклюзивна", — каже велосипедист Дмитро Зінченко.

На той час він вартував, близько 4 тисяч євро — за стільки можна купити вживану машину. Та катався на велосипеді недовго. Вкрали буквально з-під носа.

"Людина тихо підійшла, я коли вже повернувся — вона почала їхати. Я за нею намагався пробігтися", — розповідає Дмитро.

Та злодій утік. Дмитро написав заяву в поліцію. Разом із друзями почав і власні пошуки. Та за сім років — зневірився, що поверне вкрадене.

Велосипед знайшовся

"В один прекрасний момент, зранку це було, годин в 7, я ще спав. Телефонує мені товариш. Каже: знайшли твій велосипед, завтра їдемо до Харкова", — згадує чоловік.

Велосипед Дмитра знайшли знайомі на сайті OLX у Харкові. В оголошенні Ігор, себто новий власник, продавав двоколісний усього за 23 тисячі гривень. Дмитро вирушив до нього в супроводі поліції.

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"Харківські колеги з громадянином вирушили на зустріч з продавцем велосипеда. І тут ще раз справжній власник переконався, що велосипед його", — каже слідчий Сумського районного управління поліції Богдан Шаповал.

Копи попросили продавця показати документи на товар. Їх звичайно ж не було. Харків’янин зізнався — велосипед йому віддали за борги. Аби уникнути покарання — погодився на співпрацю зі слідством та повернув велосипед Дмитру.

"Це був шок. Посмішка з'явилася, коли ми вже їхали в машині й цей велосипед лежав позаду, я міг обернутися на нього подивитися, що ось він вже зі мною та їде в Суми", — розповідає велосипедист.

Нині поліція встановила щонайменше десятьох людей, через чиї руки за сім років пройшов велосипед. Усіх перевіряють. А Дмитро гасає на своєму двоколісному.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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