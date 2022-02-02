В Сумской области орудует банда грабителей: почему люди ведут расследование вместо полиции (видео)

Банда воров держит в страхе несколько деревень в Сумской области. За последние полгода заглянули чуть ли не в каждый дом. Не гнушаются ничем: от подушек – до техники. В домохозяйствах – украденного на десятки тысяч гривен. А в полиции до сих пор никаких зацепок. Людям приходится самостоятельно расследовать и искать свое имущество. Почему так — выясняла корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Воровство в селах

Грабежи в селе Супруновка начались с кладбища. Впоследствии воры дошли и до живых. В усадьбе Виктора и Надежды украли технику и запчасти к ней почти на сто тысяч гривен. Воры разобрали два трактора.

"Зашли во двор, бензопилы забрали, свару, болгарки", — говорит житель Супруновки Виктор Дермилев.

Ранее по такой же схеме обчистили и двор жителя соседнего села.

"У нас украли очень много. Украли плуг, цилиндры", —- рассказывает житель села Лидино Виктор Заец.

Что говорят в полиции?

В полиции до сих пор – никаких версий. На все вопросы пострадавших – ответ один.

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"Не звоните нам, не надоедайте, не мешайте следствию", — говорит жительница села Лидино Валентина Заяц.

Люди проводят расследование самостоятельно

В деревне говорят, что доверия к полиции нет. Так что Виктор начал собственное расследование. И произошло чудо. Вернул кое-что из украденного.

"Мы нашли в Белополье свой плуг. Своими личными силами", — рассказывает житель села Лидино Виктор Заец.

Плуг Виктор унес. Но перед этим долго доказывал, что имущество принадлежит именно ему. Воров так и не нашли, а реализаторов — не наказали. Люди считают, что их дома опустошает одна дерзкая банда.

Грабителей заметили

Вероятных воров даже зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе одного из домов. Видно, как двое мужчин осматривают жилье. Но увидев камеры, уходят ни с чем. Все улики крестьяне передали в полицию.

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"Все же полиция пусть немного пошевелится и найдет эту банду. Потому что здесь рядом несколько сел и все страдают", — отметила жительница Супруновки Лариса Дермилева.

Шевелятся, впрочем, действительно медленно, не скрывают в полиции. Ведь на одном следователе почти по сотне дел.

"Были отработаны рынки, где занимаются продажей, перепродажей. На сегодняшний день имущество не установлено, может еще его не сбывали. Может есть место, где оно хранится", — говорит заместитель начальника следственного отдела Белопольского отделения полиции Игорь Будко.

Это в лучшем случае. По худшему сценарию – говорят местные – украденная техника и запчасти контрабандой направились в соседнюю Россию. Люди написали коллективное заявление в областную полицию, чтобы там присоединились к поискам и освободили их села от серийных воров. Руководство обещает прокомментировать после проверок.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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