В Сумской области осудили военного за распространение пропаганды в "Одноклассниках"

Мужчину обязали оплатить штраф/Коллаж: "Сегодня"

В Сумской области вынесли приговор бывшему участнику войны на Донбассе, которого обвиняли в распространении пропагандистской листовки в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Теперь военный должен уплатить штраф.

Соответствующий документ появился в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали

В документе говорится, что в 2020 году 56-летний мужчина лайкнул и поделился публикацией – агитационной листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, надписи "Один народ" и современных флагов России, Украины и Беларуси. Публикацию просмотрели 66 человек, а один – поставила отметку "Нравится".

"По ссылке содержится публичный призыв-обращение к неопределенному кругу лиц, вероятно, украинцев, которые разделяют взгляды автора, свергнуть действующую власть для объединения трех народов по принципу триединства", — сказано в документе.

Судебный процесс

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 статьи 109 УК Украины – распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Военного признали виновным и назначили штраф в сумме 4250 гривен. Кроме того, он должен оплатить расходы на судебную экспертизу стоимостью 6537 гривен.

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Блокировка российских соцсетей в Украине

Юридическим поводом для блокировки стало введение дополнительных санкций Украины в отношении России указом Президента Украины Петра Порошенко № 133/2017 от 15 мая 2017 года о введении в действие решения СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Особенностью новых санкций стало требование блокировки интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсов интернет-компаний "Вконтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "ДWeb", официального дистрибьютора "1С" на территории Украины и тому подобное сроком на 3 года. Всего в обновленный и расширенный санкционный список 2017 года вошло более 450 компаний и более 1200 человек.

В мае 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский продлил блокирование российских ресурсов сроком на 3 года.

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