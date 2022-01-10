У Сумській області засудили військового за поширення пропаганди в "Однокласниках"

Чоловіка зобов'язали сплатити штраф/Колаж: "Сьогодні"

У Сумській області винесли вирок колишньому учаснику війни на Донбасі, якого звинувачували у поширенні пропагандистської листівки у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Тепер військовий повинен сплатити штраф.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі

У документі йдеться, що у 2020 році 56-річний чоловік лайкнув та поділився публікацією – агітаційною листівкою із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом, напису "Один народ" та сучасних прапорів Росії, України та Білорусі. Публікацію переглянули 66 осіб, а одна – поставила позначку "подобається".

"За посиланням міститься публічний заклик-звернення до невизначеного кола осіб, ймовірно, українців, які поділяють погляди автора, повалити чинну владу для об'єднання трьох народів за принципом триєдності", – сказано у документі.

Судовий процес

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 статті 109 КК України – розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Військового визнали винним та призначили штраф у сумі 4250 гривень. Крім того, він повинен сплатити витрати на судову експертизу вартістю 6537 гривень.

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Блокування російських соцмереж в Україні

Юридичним приводом для блокування стало введення додаткових санкцій України щодо Росії указом Президента України Петра Порошенка № 133/2017 від 15 травня 2017 року про введення в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Особливістю нових санкцій стала вимога блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів інтернет-компаній "ВКонтакті", "Однокласники", "Mail.ru", "Яндекс", "Лабораторія Касперського", "Dr.Web", офіційного дистриб'ютора "1С" на території України тощо строком на 3 роки. Всього до оновленого та розширеного санкційного списку 2017 року увійшло понад 450 компаній і понад 1200 осіб.

У травні 2020 року Президент України Володимир Зеленський продовжив блокування російських ресурсів строком на 3 роки.

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