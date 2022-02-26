В Сумской области российская авиация разбрасывает взрывчатку

Обнародована новая информация о диверсиях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области диверсионные группы занимаются распространением заминированных ценных вещей и технических гаджетов. Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.

"Обратите внимание! Срочно!!! Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на улицах Сум идут бои. В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И дальше держаться от окон".

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"Ситуация в целом контролируемая. Наши военные и тероборона дают достойный отпор противнику. Мы победим, потому что мы – на своей земле. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине", – рассказал заместитель председателя военной администрации Сумской области Вячеслав Печененко.

Ситуация с диверсантами

25 февраля в Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что в Киеве были ликвидированы российские диверсанты, прорвавшиеся в Облонский район столицы. Кроме того, на Троещине были задержаны 60 диверсантов

26 февраля мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп.

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Рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант. Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили в Украину