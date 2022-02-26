На Сумщині російська авіація розкидає вибухівку

Оприлюднено нову інформацію про диверсії / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині диверсійні групи поширюють заміновані цінні речі та технічні гаджети. Про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Зверніть увагу! Терміново!!! Диверсійні групи займаються поширенням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чіпати і терміново повідомляти про такі факти", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І далі триматися від вікон.

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"Ситуація загалом контрольована. Наші військові та тероборона дають гідну відсіч противнику. Ми переможемо, бо ми – на своїй землі. Слава Збройним Силам України! Слава Україні", – розповів заступник голови військової адміністрації Сумської області В'ячеслав Печененко.

Ситуація із диверсантами

25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти, що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів

26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.

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Поряд із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант. Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули в Україну.