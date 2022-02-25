У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини

Російські найманці представилися солдатами ЗСУ

Диверсанти не встигли виконати свою роботу / Колаж "Сьогодні"

У Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Про це повідомляється на телеграм-каналі МВС України.

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Диверсанти з ковбасою

"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.

Як пишеться в повідомленні, рятувальники нікого не залишають у біді, тому знайшли для гостей старий одяг, а паралельно зателефонували до поліції.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям в підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. І смішно, і грішно, і страшно... Тож, друзі, закликаємо усіх бути пильними! Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення", – сказано у повідомленні.

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