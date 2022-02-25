Українцям показали нові мітки окупантів – як вони виглядають (фото)

Російські військові обмотують стрічками дерева. Якщо ви побачили такі мітки, потрібно одразу звернутися до поліції

Мітки також можуть світитися вночі / Колаж "Сьогодні"

Українцям показали нові мітки окупантів, які вони залишають на деревах. Їх треба зривати та одразу повідомляти в поліцію.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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"Це теж мітки окупантів. Вони обмотують дерева стрічками, що світяться. При виявленні – зриваємо їх і повідомляємо поліцію" , – йдеться у повідомленні.

Нові мітки окупантів. Фото: Держспецзв'язку

Вторгнення Росії

Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один у Черкаській області.

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Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Крім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.

Тим часом під Херсоном українські військові знищили російську техніку.

А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.

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У районі Біловодська (Луганська область) наші війська вели бій із російськими окупантами. ВСУ прорвали ворожі позиції і навіть пішли у контрнаступ.

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