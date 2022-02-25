В Україні масово залишають мітки окупантів на дорогах – є затримані (фото)

Їх використовують російські окупанти для координації вторгнення

В Україні залишають мітки РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

На дорогах Хмельницької та Рівненської області, а також у Вінниці почали з'являтися мітки, які використовують російські окупанти для координації вторгнення.

Про це повідомив перший заступник голови облради Володимир Гончарук у Facebook.

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"Шановні земляки! На території Хмельницької області почали з'являтись мітки. Прохання до всіх – терміново їх ліквідувати чи повідомляти відповідним службам!" – написав чиновник.

Такі мітки помітили неподалік села Ружичанка, що межує з містом Хмельницький. Одну мітку вже замалювали в районі Баламутівки та Михалковець.

Крім того, подібні мітки помітили і у Вінниці. У підсумку правоохоронці затримали чоловіків, які малювали ці позначки.

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"Chevrolet Aveo, яскраво помаранчевого кольору, АН 3492 ГО з шашкою таксі. За кермом водій Вадим, 50 років. Коригувальник вогню артилерії. Працює на розвідку Росії", – повідомили новинам "Сьогодні".

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У Вінниці затримали чоловіків, які ставили мітки РФ на дорогах. Фото: "Сьогодні"

На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки. 18-річну мешканку села Городниця Житомирської області затримали у місті Костопіль. Працівники мобільної групи поліції та місцеві жителі виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти малювала знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що й раніше робила мітки за винагороду. Затриману було передано працівникам СБУ для з'ясування всіх обставин.

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