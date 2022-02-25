Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні масово залишають мітки окупантів на дорогах – є затримані (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 13:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Їх використовують російські окупанти для координації вторгнення
В Україні залишають мітки РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні залишають мітки РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

На дорогах Хмельницької та Рівненської області, а також у Вінниці почали з'являтися мітки, які використовують російські окупанти для координації вторгнення.

Про це повідомив перший заступник голови облради Володимир Гончарук у Facebook.

Реклама

"Шановні земляки! На території Хмельницької області почали з'являтись мітки. Прохання до всіх – терміново їх ліквідувати чи повідомляти відповідним службам!" – написав чиновник.

Такі мітки помітили неподалік села Ружичанка, що межує з містом Хмельницький. Одну мітку вже замалювали в районі Баламутівки та Михалковець.

Крім того, подібні мітки помітили і у Вінниці. У підсумку правоохоронці затримали чоловіків, які малювали ці позначки.

Реклама

"Chevrolet Aveo, яскраво помаранчевого кольору, АН 3492 ГО з шашкою таксі. За кермом водій Вадим, 50 років. Коригувальник вогню артилерії. Працює на розвідку Росії", – повідомили новинам "Сьогодні".

Реклама

У Вінниці затримали чоловіків, які ставили мітки РФ на дорогах. Фото: "Сьогодні"

На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки. 18-річну мешканку села Городниця Житомирської області затримали у місті Костопіль. Працівники мобільної групи поліції та місцеві жителі виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти малювала знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що й раніше робила мітки за винагороду. Затриману було передано працівникам СБУ для з'ясування всіх обставин.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти