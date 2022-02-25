Окупанти вдарили по Київській області: загинуло четверо мирних жителів

На Бориспільському напрямку спокійно

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На в'їзді до Вишгорода сили Національної гвардії України, Національної поліції та Територіальної оборони мужньо відбивають наступ російського окупанта.

Про це заявив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, зазначає пресслужба ОДА.

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Що відбувається

За його словами, на Бориспільському напрямку спокійно – жодних бойових дій там не ведеться.

"На жаль, є й втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар'янівці та Гаврилівці. У Мар'янівці у Вишгородському районі ворожі сили цинічно завдали авіаудару по мирних жителях. Станом на даний момент підтвердилася інформація про чотирьох убитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих", – сказав Олексій Кулеба.

/ Фото: КГГА

Також він зазначив, що остаточна кількість жертв серед мирного населення в області уточнюється. Загалом, за словами Кулеби, ситуація у Київській області повністю контролюється.

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Нагадаємо, у Збройних силах України продемонстрували, які втрати зазнають російські окупанти. Військові зняли на відео російську БМП зі знищеним екіпажем.

"Орки з мордору зазнають страшних втрат! Слава Збройним Силам України! Відео 18+", – йдеться у підписі до відео на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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