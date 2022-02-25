Оккупанты ударили по Киевской области: погибли четверо мирных жителей

На Бориспольском направлении спокойно

/ Фото: Коллаж: Сегодня

На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, отмечает прес-служба ОГА.

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Что происходит

По его словам, на Бориспольском направлении спокойно – никаких боевых действий там не ведется.

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – сказал Алексей Кулеба.

/ Фото: КГГА

Также он отметил, что окончательно количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом, по словам Кулебы, ситуация в Киевской области полностью контролируется.

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Напомним, в Вооруженных силах Украины продемонстрировали, какие потери несут российские оккупанты. Военные сняли на видео российскую БМП с уничтоженным экипажем.

"Орки из мордора несут страшные потери! Слава Вооруженным Силам Украины! Видео 18+", – говорится в подписи к видео на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

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