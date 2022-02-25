"Молитесь за нас": аграрный университет в Сумах ожидает обстрела

На университет направлены "Грады"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сумской национальный аграрный университет ожидает бомбежки со стороны российских оккупантов.

Об этом написал у себя на странице в Facebook проректор по научной работе Юрий Данько.

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"На нас направлены "Грады". Жители общежитий и близлежащих домов в бомбоубежищах. Молитесь за нас!" – сказал он.

Также глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что г. Конотоп находится под контролем украинских войск, однако сам город в окружении.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео ночных обстрелов в Сумах. По сообщениям из соцсетей, бои шли возле кадетского корпуса.

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Бой продолжался около часу ночи, по состоянию на утро только одиночные выстрелы.

Ситуация в Сумах

Глава Сумской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российская техника из Сум направилась в Киев. Об этом он сказал в видеообращении.

В Сумах боевики выстрелили в жилом доме. В результате начался пожар. Снаряд попал в дом по улице Герасима Кондратьева, 154/2. Вспыхнул пожар на 12-м этаже.

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